Ha Long est une destination prisée de nombreux touristes. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - La province de Quang Ninh (Nord) mettra en service 62 produits touristiques en 2024, afin d'apporter davantage d'expériences aux touristes et de devenir une "destination merveilleuse des quatre saisons".



Plus précisément, de nouveaux circuits, des services de divertissement nautiques, des produits touristiques culturels seront lancés dans les baies d'Ha Long et de Bai Tu Long.



La ville d'Ha Long prévoit à elle seule de mettre en service 9 produits dont une rue piétonne de style sud-coréen, un complexe de divertissement et de loisirs dans le quartier de Bai Chay, des modèles de tourisme communautaire dans des communes montagneuses, etc.



Le district de Van Don mettra en service 14 produits touristiques autour des soins de santé, des sports de plein air, du tourisme d’affaires..., tandis que le district de Co To en lancera 7 maximisant ses avantages en termes d'îles et de mer.



Pendant les vacances du Nouvel An lunaire du Dragon, du 10 au 14 février, la province de Quang Ninh a accueilli plus de 800.000 visiteurs, soit une augmentation de 17 % en glissement annuel, dont 109.000 étrangers.



Cette année, Quang Ninh vise 17 millions de touristes, dont environ 3 millions d'étrangers. -VNA