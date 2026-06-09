Quang Ninh et des provinces lao renforcent leur coopération pour la période 2026-2030

Vientiane (VNA) - Des responsables de la province vietnamienne de Quang Ninh (Nord) et trois provinces du Nord du Laos – Xaynhabouly, Luang Prabang et Houaphan se sont réunis pour dresser le bilan de leur programme de coopération 2022-2026 et définir les orientations de leur partenariat pour la période 2026-2030.

La réunion, organisée dans la province de Xaynhabouly, a été coprésidée par Quan Minh Cuong, secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Ninh ; Phengnilan Khamphanpheng, secrétaire du Comité provincial du Parti de Xaynhabouly; Bounleun Manivong, secrétaire du Comité provincial du Parti de Luang Prabang; et Phoutphan Keovongxay, secrétaire du Comité provincial du Parti de Houaphan. Des représentants des quatre provinces ainsi que du Consulat général du Vietnam dans le Nord du Laos y ont également participé.

Dans son allocution, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Xaynhabouly, Phengnilan Khamphanpheng, a présenté la situation socio-économique et les potentialités de développement de sa province, tout en saluant les résultats obtenus dans la mise en œuvre des accords de coopération entre les quatre localités ces dernières années.

Il a exprimé sa gratitude envers Quang Ninh pour son soutien dans la formation des ressources humaines et le développement des infrastructures dans de nombreux domaines, notamment la politique, l’éducation, la culture, le tourisme, l’investissement, le commerce, la santé et les finances publiques. Selon lui, cette coopération a contribué de manière significative au développement des provinces de Xaynhabouly, Luang Prabang et Houaphan.

Le responsable lao a souhaité que Quang Ninh poursuive son appui dans les années à venir afin de concrétiser les orientations de coopération définies par les deux Partis et les deux États.

De son côté, Quan Minh Cuong a mis en avant les atouts économiques et le potentiel de développement de Quang Ninh, tout en soulignant l’efficacité de la coopération entre les quatre provinces au cours de la période 2022-2026. Il a exprimé son soutien aux orientations de coopération pour les cinq prochaines années.

À l’issue de la réunion, les quatre provinces ont signé un procès-verbal, établissant ainsi un cadre important pour approfondir leur coopération dans les domaines politique, socio-économique, commercial et touristique. -VNA

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