Photo : VNA Quang Ninh (VNA) - En 2023, la province de Quang Ninh (Nord) s'efforce d'accueillir 14 millions de touristes, dont 2 millions de visiteurs étrangers pour une recette totale de 27.000 milliards de dongs.

En conséquence, la province poursuivra plusieurs projets pour développer davantage le secteur touristique local, notamment un projet sur la relance du tourisme jusqu'en 2025, avec une vision jusqu'en 2030 ; le développement durable du tourisme communautaire à Quang Ninh et un plan directeur sur le développement du tourisme maritime sur les baies d'Ha Long, Bai Tu Long, Van Don et Co To.



La province s’intéresse également à la création d’une aire de restauration et une zone des services nocturnes pour développer l'économie nocturne dans les villes de Ha Long et de Mong Cai.



En 2022, après que le COVID-19 ait été bien maîtrisé, Quang Ninh a été parmi les premières localités à accueillir des touristes. La province a reçu environ 11,6 millions de visiteurs, atteignant 122 % de l'objectif fixé. Parmi les chiffres, les arrivées internationales représentaient plus de 300.000, soit une augmentation de 508% par rapport à 2021, tandis que les visiteurs nationaux étaient de 11,2 millions, en hausse de 160,6% sur un an. Les recettes totales du secteur du tourisme ont été estimées à près de 22.599 milliards de dongs. - VNA