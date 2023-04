Quang Ninh attire près de 500 millions de dollars d’IDE au premier trimestre. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) – Au premier trimestre, la province septentrionale de Quang Ninh a attiré près de 500 millions de dollars d’investissement direct étranger (IDE), pour la plupart des projets opérant dans les industries manufacturière et de fabrication.

Plus précisément, entre janvier et mars, le montant total des IDE versés dans les zones industrielles et zones économiques de la province a atteint environ 494 millions de dollars, soit 40,9% du plan annuel, selon le Comité de gestion des zones économiques de Quang Ninh.

Récemment, le 29 mars, Quang Ninh a délivré la licence d’investissement à trois projets d’IDE cumulant plus de 80 millions de dollars de capitaux enregistrés. Le 12 février, la province a également délivré la licence d’investissement à deux projets de sous-traitance industrielle.

En 2023, les industries manufacturière et de fabrication demeurent un moteur de la croissance économique de la province. Au deuxième trimestre, neuf nouveaux projets dans ce secteur seront mis en oeuvre dans ses zones industrielles et zones économiques, a informé Hoang Trung Kien, chef du Comité de gestion des zones économiques de Quang Ninh.

Parallèlement, la province accélère la promotion de l’investissement, cherche et choisit de grands investisseurs dans les industries manufacturière et de transformation.

Depuis le début de l’année, Quang Ninh a reçu un bon nombre d’organisations économiques venues de Chine, de Singapour, d’Europe, des États-Unis… pour sonder les opportunités d’investissement.

Cette année, la province table sur 18 projets d’IDE, cumulant 1,2 milliard de dollars de capitaux enregistrés, et compte porter de 40,73% à 45,89% le taux d’occupation de ses zones industrielles.

La province se concentrera sur l’attraction d’investissements du Japon, de République de Corée, de Chine et d’Europe, dans des projets conformes à ses orientations de développement socio-économique, potentiels et atouts, en particulier dans l’industrie manufacturière et les hautes technologies. -VNA