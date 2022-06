Projet de construction du pont Cua Luc 1, province de Quang Ninh. Photo: baoquangninh.com.vn

Quang Ninh (VNA) - La province septentrionale de Quang Ninh a déboursé 4.397 milliards de dongs (189 millions de dollars) de janvier à la mi-juin 2022, soit seulement 27% du total de 16.288 milliards prévu pour toute l'année, selon le Service provincial du Plan et de l'Investissement.

Comme les prévisions, Quang Ninh s'efforcera de décaisser au moins 50% du capital d'ici le 30 juin, 80% d'ici le 30 septembre et 100% d'ici le 30 décembre.

Pour atteindre cet objectif, Quang Ninh propose des mesures pour lever les difficultés dans la production et les affaires, promouvoir le décaissement des capitaux d'investissement public et assurer l'ordre social et la sécurité dans la période post-COVID-19, conformément à la direction du gouvernement et du Premier ministre.

Ainsi, la province demande aux services, agences, localités et investisseurs d'accélérer l'inspection et de résoudre de manière rapide les difficultés et problèmes liés au décaissement des capitaux d'investissement publics. Les unités sont également appelées à lancer des mouvements d'émulation pour promouvoir le décaissement des capitaux d'investissement publics au cours des derniers mois de 2022.

Parallèlement, la province encourage l'achèvement des procédures d'investissement pour les projets nouvellement lancés figurant dans le plan d'allocation des capitaux d'investissement publics en 2022, dont 12 projets d'un capital total de 2.196 milliards de dongs (94,4 millions de dollars) et des projets dans le cadre du Programme national d'édification de la "Nouvelle ruralité".

Quang Ninh se concentre sur la simplification des processus et procédures afin de supprimer rapidement les obstacles au décaissement, de raccourcir le temps d'évaluation des projets d'investissement et le délai d'exécution des procédures d'approbation pour le permis de planification et de construction.

La province examinera pour ajustement le plan d'allocation des capitaux d'investissement public en 2022, en donnant la priorité aux projets à forte capacité de décaissement et aux projets prioritaires.

En outre, Quang Ninh accorde la priorité à l'allocation de fonds suffisants pour achever le paiement de l'indemnisation et la libération de terrain pour les zones éligibles et à la promotion du rôle du Groupe de travail spécial pour accélérer la mise en œuvre des projets et le décaissement des capitaux publics, conformément au plan de 2022.

La province prévoit d'organiser des séminaires thématiques afin de fournir des lignes directrices aux organes concernés et aux investisseurs dans l'exécution des procédures de mise en œuvre des projets d'investissement public et des procédures de paiement au Trésor public.

La province de Quang Ninh (Nord) est l’une des localités les plus attractives du Vietnam aux yeux des investisseurs. Réputée pour sa réforme administrative, elle se maintient toujours en tête des classements en matière de compétitivité provinciale, de satisfaction à l’égard des services administratifs, d’efficacité de l’administration publique ou encore de niveau de déploiement des technologies de l’information. Quang Ninh est une localité dynamique, ayant une croissance forte et intégrale, confirmant sa position importante dans le développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité dans le Nord-Est du pays.

En 2021, pour la 5e année consécutive, Quang Ninh est demeurée en tête du classement national de l’Indice de compétitivité provinciale (PCI).

En outre, 2021 a été la 9e année consécutive où cette province a figuré dans le groupe d'«Excellence» en termes de management économique.

Elle s’est également classée première du pays dans deux sous-indices: coût d’entrée sur le marché (7,98 points) et coût de durée de traitement des procédures administratives (8,52 points). Elle est suivie de Hai Phong (Nord) et Dông Thap (Sud). Dans le top 10 de l’Indice de compétitivité provinciale figurent aussi Hanoï, Bac Ninh, Vinh Phuc (Nord), Dà Nang, Thua Thiên-Huê (Centre), Binh Duong, Bà Ria-Vung Tàu (Sud). - VNA