Quang Ninh a pour objectif d'attirer cette année plus d'un milliard de dollars d’IDE. Photo: baoquangninh.vn

Quang Ninh (VNA) – Cette année, la province de Quang Ninh (Nord) a pour objectif d'attirer plus d'un milliard de dollars de capitaux d’IDE dans ses zones industrielles (ZI) et économiques (ZE).

En vue d’y parvenir, la province s'est attachée à mettre en œuvre de nombreuses solutions, notamment en accordant une attention particulière à l'accompagnement des entreprises, en réformant les procédures administratives, en soutenant les investissements des partenaires potentiels.

La province améliore de manière proactive son environnement d'investissements et des affaires, met en oeuvre le mécanisme du « guichet unique » pour l'octroi des certificats d'investissement, soutient efficacement les investisseurs en fournissant des informations relatives aux projets, en les guidant dans les procédures d'investissement, la construction et la mise en œuvre des projets.

La province promulgue également de nombreuses politiques de soutien telles que les investissements dans les systèmes de traitement des eaux usées, le soutien à la formation professionnelle des travailleurs, l'assistance aux entreprises dans l'application des sciences et technologies dans la production. La province s’attache également à la promotion des investissements directs.

Au cours des neuf premiers mois de 2023, la province a reçu plus de 110 délégations d'investisseurs étrangers venues pour sonder les opportunités d'investissement et étendre leurs activités, notamment BP (Royaume-Uni), JTA (Quatar), Jinko Solar, TCL (Hong Kong - Chine), Lite-On Technology, Tera, Neotek (Taïwan - Chine), Mitsubishi, Yaskawa Electric, Tamagawa Seiki, Sojitz (Japon)…

Les investisseurs étrangers sont tous intéressés par l'amélioration des infrastructures essentielles telles que l'électricité, l'eau, les télécommunications ; la formation des ressources humaines de haute qualité ; la réforme administrative dans le domaine de l'investissement, de la libération de terrain ; le soutien aux investisseurs dans la promotion de la responsabilité sociale des collectivités (RSE). Ils sont également très impressionnés par les changements positifs de Quang Ninh ces dernières années en matière d'investissement dans le développement des infrastructures de transport, en particulier par les efforts visant à améliorer l'environnement d'investissement.

En particulier, Quang Ninh se concentre toujours sur la promotion de ses avantages existants pour attirer les investissements IDE dans ses ZI et ZE, grâce à des investissements dans les installations, les infrastructures et les ressources humaines.



Au cours des neuf premiers mois de 2023, la province a autorisé 19 projets d'IDE cumulant un capital social total de 826,54 millions de dollars. Le total des capitaux attirés par les IDE dans la province en neuf mois a atteint 853,93 millions de dollars, soit plus de 71,2% du plan.



La province de Quang Ninh se classe 9e dans le pays en termes d'attraction des IDE.



En 2023, la province a choisi le thème "Améliorer l'efficacité de l'attraction d’investissements et la qualité de vie de la population". Le Comité provincial du Parti a publié une résolution définissant clairement l'objectif d'attirer au moins un milliard de dollars d’IDE dans les ZI et ZE, en privilégiant les investisseurs japonais, sud-coréens, chinois, européens…, en vue d’assurer les orientations de développement socio-économique, de bien exploiter les potentiels et avantages comparatifs locaux, notamment dans les domaines de la transformation, de la fabrication et des industries de hautes technologies. -VNA