Quang Ngai (VNA) - Le Comité populaire de la province de Quang Ngai (Centre) a organisé jeudi 16 mars une cérémonie au site commémoratif de Son My dans la commune de Tinh Khe, ville de Quang Ngai, pour commémorer les 504 civils massacrés il y a tout juste 55 ans par une brigade d’infanterie de l’armée américaine.

La délégation du Comité du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire et du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Quang Ngai offre de l'encens à la mémoire des victimes du massacre de Son My. Photo: VNA



S’adressant à l’événement, le directeur du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, Nguyên Tiên Dung, a noté que le matin du 16 mars 1968, 504 habitants de Son My, principalement des personnes âgées, des femmes et des enfants, ont été brutalement tués. Depuis lors, Son My est devenu une douleur inconsolable pour tout le peuple vietnamien et d’autres personnes de conscience à travers le monde.Le massacre de Son My n’est pas le seul mais un cas typique des crimes brutaux que les forces guerrières ont commis contre les habitants de Quang Ngai et du Vietnam en temps de guerre, et il est également typique de la douleur ultime dont les Vietnamiens ont souffert.Après le rétablissement de la paix, les habitants de Son My ont surmonté la douleur pour accueillir sincèrement les vétérans américains afin qu’ils puissent faire face à la vérité et à eux-mêmes, et que tous puissent regarder vers l’avenir, a-t-il poursuivi.