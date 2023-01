Quang Nam (VNA) - "Quang Nam-destination touristique verte" est le thème de l’Année touristique nationale 2022, une orientation stratégique de l’œuvre d’édification de la marque touristique de cette province.

La très romantique ancienne Cité de Hôi An.

Première parmi les 63 provinces/villes du pays à appliquer les normes du tourisme vert, Quang Nam a enregistré un grand changement et est devenue une destination sécuritaire, hospitalière et attrayante sur la Route des patrimoines du Centre.



Répondant à la tendance mondiale d’un tourisme vert, durable, sûr et respectueux de l’environnement, la province de Quang Nam (Centre) a rédigé un ensemble de critères basé sur ses avantages naturels et la tendance mondiale,



L’ensemble des critères touristiques verts de Quang Nam a été rédigé avec l’aide du programme suisse de tourisme durable (SSTP) et de 25 autres appliqués à l’échelle internationale. Il couvre six critères destinés à six types de services touristiques de Quang Nam: hôtel, homestay, lieu de villégiature, agences de voyages, lieux de tourisme communautaire, sites touristiques.

Des touristes étrangers s'essaient à la culture maraîchère sous la guidance de locaux.

“Considérant le développement vert comme un pilier, Quang Nam tient à développer vigoureusement cette forme de tourisme qui constitue une branche économique, et revêt une importante signification sociale”, a affirmé Lê Tri Thanh, président du Comité populaire provincial.



Quang Nam espère que le tourisme vert jouera un grand rôle dans la protection des ressources naturelles, de l’environnement, des valeurs culturelles et patrimoniales, contribuant à édifier une économie verte, à créer un environnement touristique sain, hospitalier, sûr et attrayant. -VI/VNA