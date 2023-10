Le directeur général de PetroVietnam, Le Manh Hung, rend visite à Rusvietpetro. Photo : PV/Vietnam+

Hanoï (VNA) - En 2022, les projets d’investissement à l’étranger ont rapporté au Vietnam un montant de 1,9 milliard de dollars de bénéfices, dont plus de 1,1 milliard de dollars en provenance des projets du Groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam (PetroVietnam ou PVN).

Selon PetroVietnam citant un rapport du ministère des Finances, sur le total de plus de 6,6 milliards de dollars investis par les entreprises publiques à l'étranger en 2022, ce groupe a représenté à lui seul 60,8% (4 milliards de dollars).



Concernant la récupération des capitaux à l'étranger, PetroVietnam a connu le plus grand montant avec 2,9 milliards de dollars, représentant 71,09% du total des fonds récupérés par les entreprises à participation publique.



Évaluant les résultats des projets d'investissement à l'étranger, un rapport du gouvernement constate que le projet d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière de PetroVietnam à quatre lots en Nénétsie (Russie) est l'un des rares projets à rentabilité élevée.



Pour l’heure, la joint-venture Rusvietpetro entre PetroVietnam et Zarubezhneft mène des activités de prospection, d'exploration, de développement et d'exploitation dans 13 champs pétroliers à quatre lots en Nénétsie (Russie) avec des réserves géologiques et des réserves de récupération de pétrole d'environ 244 millions de tonnes et 96 millions de tonnes, respectivement.



Depuis sa création en 2008, Rusvietpetro fait partie l'une des coentreprises les plus efficaces de PetroVietnam à l'étranger. –VNA