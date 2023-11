Photo d'illustration : PVEP



Hanoï (VNA) - Fin octobre, la Compagnie d'exploration et de production de pétrole et de gaz du PetroVietnam (PVEP) a maintenu sa production et des opérations commerciales stables et sûres, tout en s'efforçant de mettre en œuvre des mesures efficaces pour atteindre ses objectifs de 2023.

En octobre, la PVEP a achevé les infrastructures d'exploitation de deux gisements (Bunga Lavatera-1, lot PM3CAA et DHN-4X, lot 05-1a) et est en train de construire celles de deux autres (SV-3X, lot 16-1/15 et HMV-1X, lot 16-2). En termes de réserves, fin octobre, la PVEP avait atteint 2,6 millions de tonnes d'équivalent pétrole provenant des gisements de Bunga Lavatera-1, lot PM3CAA ; de DHN-4X et de DH-21XPST2 lot 05-1(a).



L'exploitation pétrolière et gazière en octobre a atteint 0,30 million de tonnes d'équivalent pétrole et en 10 mois, 3 millions de tonnes d'équivalent pétrole, soit 114% du plan assigné par le Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (Petrovietnam).



La production de pétrole et de condensats en octobre était de 0,19 million de tonnes et en 10 mois, de 2,01 millions de tonnes, dépassant 9% du plan fixé par Petrovienam.



En octobre, la PVEP a réalisé une recette totale de 3 783 milliards de dongs (155,1 millions de dollars) et en 10 mois, 34 232 milliards de dongs, soit 120 % du plan de Petrovietnam. La compagnie a reversé à l'État 1 578 milliards de dongs. -VNA