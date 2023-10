Hanoi (VNA) - PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation (Compagnie générale du gaz du Vietnam - PV GAS) est actuellement la principale unité du Groupe national pétrolier et gazier (PetroVietnam-PVN), mettant en œuvre le développement de l'industrie gazière, opérant à toutes les étapes de la chaîne de valeur du gaz et des produits gaziers.

Créée le 20 septembre 1990 sous le nom original de Gas Company, PV GAS a progressivement construit, mis en service et gère actuellement le système d'infrastructure de l'industrie gazière du Vietnam. Le système complet comprend 5 systèmes de gaz avec une longueur de plus de 1 500 km de gazoducs, 3 usines de traitement de gaz d'une capacité totale de plus de 10 milliards de m3/an, 14 entrepôts de GPL d'une capacité de près de 150 mille tonnes et un système de distribution de gaz/produits gaziers à l'échelle nationale... avec une valeur d'actif totale de plus de 70.000 milliards de dongs.

Le 26 avril 1995, le premier flux de gaz associé du champ de Bach Ho a été acheminé vers le continent, transformant la source de gaz associé brûlée au large en une source d'énergie précieuse pour servir la vie et les moyens de subsistance des populations.

L'année 2018 a été marquée par un événement important pour l'industrie gazière, à savoir l'inauguration et l'exploitation sûre et efficace de l'usine de traitement du gaz de Ca Mau par PV GAS, considérée comme un point culminant de la série d'activités.

Au cours des 33 dernières années, PV GAS a fourni près de 170 milliards de m3 de gaz sec, plus de 24,1 millions de tonnes de GPL, plus de 2,1 millions de tonnes de condensats, réalisant un chiffre d'affaires total de plus de 1,1 million de milliards de dongs. Le bénéfice avant impôts dépasse 208.000 milliards de dongs, contribuant près de 97.000 milliards de dongs au budget de l'État. La gestion de systèmes d'infrastructure pour l'industrie gazière dispose d’une valeur totale d'actifs de plus de 3,8 milliards de dollars.

PV GAS, une compagnie du Groupe national pétrolier et gazier (PetroVietnam-PVN), s'est classé parmi les cinq premières entreprises avec les revenus et les bénéfices les plus impressionnants. Son chiffre d'affaires, ses bénéfices et sa capitalisation ont été rapportés à 78,992 billions de dôngs, 8,672 billions de dôngs et 210,534 billions de dôngs, respectivement.

En 2021, PV GAS a enregistré une augmentation de 23 % de son chiffre d'affaires net provenant des ventes et de la prestation de services par rapport à 2020. En 2022, l'entreprise a commencé à importer du gaz naturel liquéfié (GNL) pour la conversion d'énergie afin de compenser la baisse de l'approvisionnement en gaz domestique et de promouvoir le développement du marché du GNL au Vietnam.

Le PV GAS est un pionnier de l'industrie du gaz, fournissant annuellement des matières premières pour produire environ 30% du volume d'électricité national, promouvant la stratégie de développement de sources d'énergie propre pour le pays et contribuant au développement durable du secteur de l'énergie et de l'économie nationale, en général.

Après 33 ans de développement, PV GAS a été présent et a participé à toutes les étapes, domaines et services du gaz sur le marché intérieur et s'étend progressivement aux marchés régionaux et internationaux.

Avec le soutien du Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PVN - PetroVietnam), PV GAS se concentre sur l'orientation stratégique de développer le marché du gaz en dehors de l'électricité.

On s’attend à ce qu’en 2023, PV GAS continue également d’enregistrer des chiffres positifs. En particulier, les objectifs financiers devraient dépasser le plan de 20 à 60 %. Les revenus ont atteint plus de 76.000 milliards de dongs. Le bénéfice après impôts dépassera 6.500 milliards de dongs et contribuera près de 5 500 milliards de dongs au budget de l’État. - VNA