Hanoï (VNA) - La maison d'édition Politique nationale - Vérité a récemment publié le livre « Relations politiques Vietnam - États-Unis (1995-2020) » du Dr Doan Ngoc Tuan, de l’Université Nguyen Tat Thanh, et du prof. associé - Dr Tran Nam Tien, de l’Université de sciences sociales et humaines, Université nationale de Hô Chi Minh-Ville.L'ouvrage, de 300 pages, aide les lecteurs à avoir un aperçu complet et approfondi du processus de normalisation des relations entre le Vietnam et les États-Unis, répondant avec précision aux changements qualitatifs dans les relations historiques entre les deux pays, affirmant leurs efforts visant à surmonter les difficultés et les divergences.Le livre comprend trois chapitres : facteurs affectant les relations politiques entre le Vietnam et les États-Unis dans la période 1995-2020, situation de leurs relations politiques dans la période 1995-2020, quelques commentaires et problèmes existants dans leurs relations politiques dans la période 1995-2020.Le livre contribue également à affirmer la bonne voie de leadership du Parti et de l'État du Vietnam dans la nouvelle période de développement, et à aider les lecteurs à mieux comprendre les réalisations du pays en matière d'affaires étrangères. - VNA