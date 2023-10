Photo:nhandan.vn

Hanoï (VNA) - La maison d'édition politique nationale Su That (Vérité) vient de publier le livre "Les politiques de l'UE à l'égard du Vietnam : pratiques et perspectives", rédigé par Dr. Tran Thanh Huyen, Dr. Dao Minh Hong, la professeur et docteure Nguyen Thai Yen Huong.Pour le Vietnam, l’Union européenne (UE) est un partenaire stratégique de premier plan, jouant un rôle important sur la scène internationale, en matière de sécurité, de paix ainsi que d’économie et de développement. Avec un potentiel et une position croissants après 35 ans de mise en oeuvre du Renouveau et de l’intégration internationale, le Vietnam est un partenaire solide de l’UE en tant que pays membre de l’ASEAN et l'un des partenaires ayant les relations les plus intégrales dans la région d’Asie-Pacifique.