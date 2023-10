Carte technologique du secteur de l'information et de la communication. Photo: baotintuc



Hanoi (VNA) - Le ministère de l'Information et de la Communication a publié lundi 9 octobre à Hanoi la Carte technologique du secteur de l'information et de la communication, devenant ainsi le premier ministère et secteur à rechercher et à publier 8 cartes technologiques pour tous ses domaines de gestion.

La carte technologique du secteur de l'information et de la communication est construite sur la base de stratégies approuvées et de documents d'un certain nombre d'organisations prestigieuses dans le monde sur les voies et méthodes de création de cartes technologiques et de consultation d'experts nationaux, ainsi que se réfère aux rapports thématiques sur les tendances en matière de recherche, de développement et d'application technologique dans le monde.

La carte technologique du gouvernement numérique comprend 32 technologies numériques présentées dans une image radar.

La carte technologique sera utilisée par les agences de gestion de l'État comme un outil pour soutenir la gestion de l'État, élaborer des plans de mise en œuvre appropriés à court, moyen et long termes, en cohérence avec le développement de technologies associées aux stratégies de développement des secteurs et domaines.

Elle aidera les unités et les entreprises à prendre des décisions concernant l'application et le déploiement de nouvelles technologies, en évitant d'investir trop tôt ou trop tard lorsque les technologies sont obsolètes. Elle a été construite pour huit domaines du ministère que sont la télécommunication, le secteur postal, la presse, la publication, le gouvernement numérique, la sécurité de l’information, l’université numérique et la digitalisation. -VNA