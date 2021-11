Hanoi (VNA) - Avec un littoral de plus de 20 km, la province de Tien Giang (Sud) présente de nombreux atouts pour développer la pêche hauturière et créer des emplois durables dans ce secteur.

Photo d'illustration.

Afin que l'industrie de la pêche maritime se développe dans la bonne direction, de manière durable et contribue à sa croissance socio-économique, Tien Giang se concentre sur la planification de l'industrie, l'augmentation de la flotte hauturière, la réduction progressive des types de pêche côtière pour protéger les ressources aquatiques, ceci associé à la prévention et à la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans les eaux étrangères.

Photo : VNA

Dans le même temps, la province encourage les pêcheurs à construire de nouveaux navires de grande capacité, dotés d'équipements modernes, capables d'aller en haute mer pour pêcher, affirmant la souveraineté maritime et insulaire de la Patrie.

Tien Giang multiple des modèles de pêche efficaces en mer et demande aux armateurs d’installer des dispositifs de surveillance des itinéraires pour les navires de pêche hauturière afin de prévenir et de lutter efficacement contre la pêche INN. Actuellement, la province compte 100 % de ses navires dotés d'équipements de surveillance.

Photo : VNA

Selon le chef du service de l'Agriculture et du Développement rural de la province de Tien Giang, la localité coopère activement entre les secteurs centraux, les ministères, et les comités populaires des villes et provinces au niveau central de la région côtière du Nam Bô pour échanger des informations afin de prévenir et mettre fin à la violation des réglementations relatives à la lutte contre la pêche INN des navires de pêche vietnamiens dans les eaux étrangères.

Par ailleurs, Tien Giang continue de sensibiliser la population en matière d'exploitation et de protection des ressources aquatiques ainsi que d'encourager les pêcheurs à déployer la pêche hauturière...

Ces 10 derniers mois, Tien Giang a exploité 240.840 tonnes de crevettes et de poissons de toutes sortes, atteignant 82,08 % de son objectif annuel, dont environ 126.000 tonnes de la pêche hauturière.

La province s'efforcera en 2021 d'atteindre une production halieutique de plus de 170.000 tonnes de crevettes et de poissons de toutes sortes, aussi bien pour le marché intérieur que pour l'exportation.- VNA