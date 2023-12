Mme Ariandne Feo Labrada, consule générale de Cuba de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Au cours de la période 2023-2028, l'Association d'amitié Vietnam-Cuba de Ho Chi Minh-Ville continue de promouvoir les activités extérieures entre les peuples, contribuant ainsi à accroître la compréhension entre les peuples vietnamien et cubain et entre les habitants de Ho Chi Minh-Ville et ceux des localités cubaines.

C’est l’orientation des activités pour le nouveau mandat 2023-2028 approuvée lors du 3e Congrès de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba de Ho Chi Minh-Ville, qui a eu lieu le 28 décembre.

Le Congrès a décidé de se concentrer sur la promotion de la propagande et la présentation sur Cuba et son peuple ainsi que l'importance des relations Vietnam-Cuba dans la nouvelle situation ; de créer une chaîne YouTube "Cuba – la belle île" présentant le pays et le peuple cubains ainsi que l'amitié spéciale entre le Vietnam et Cuba ; de renforcer la promotion de la coopération économique entre Ho Chi Minh-Ville et les localités et partenaires cubains.



Le Congrès a également élu le Comité exécutif composé de 19 membres. Mme Truong Thi Hien a été réélue présidente de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba de Ho Chi Minh-Ville.

S'exprimant au congrès, Mme Ariandne Feo Labrada, consule générale de Cuba de Ho Chi Minh-Ville, a souligné que l'Association d'amitié Vietnam-Cuba de Ho Chi Minh-Ville était une force solide dans le développement des relations de solidarité spéciale Cuba-Vietnam.

Exprimant sa sincère gratitude pour le soutien accordé par l'Association d'amitié Vietnam-Cuba au consulat général de Cuba de Ho Chi Minh-Ville, et à elle-même, Ariandne Feo Labrada a réaffirmé son engagement à continuer de déployer des efforts pour renforcer l'amitié traditionnelle spéciale entre les deux pays comme entre les deux peuples. - VNA