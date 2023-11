Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Lors de sa 6e session, l’Assemblée nationale a adopté la résolution sur le plan de développement socio-économique 2024 avec 15 objectifs principaux, dont une croissance du Produit intérieur brut (PIB) de 6-6,5%.



Selon des experts, il est donc nécessaire de promouvoir fortement les moteurs de croissance tels que l'investissement, la consommation, le tourisme et les exportations, pour atteindre cet objectif de croissance du PIB.



Le Comité permanent de l'Assemblée nationale a indiqué que l'objectif de croissance du PIB avait été fixé sur la base d'une analyse et de prévisions de la situation nationale et internationale, en suivant de près les objectifs et les tâches du Plan quinquennal de développement socio-économique.



Dans une interview accordée au journal Lao Dong (Travail), le professeur et docteur Hoang Van Cuong, vice-recteur de l'Université nationale d'économie et membre de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, a déclaré que pour atteindre l’objectif de croissance de 6 à 6,5%, le Vietnam devrait déployer de gros efforts.