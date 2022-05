Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Une conférence en ligne de deux jours visant à renforcer les exportations de produits aquatiques vietnamiens vers les pays membres de l’accord du Partenariat économique régional global (RCEP) a débuté le 30 mai.

Organisé par l'Agence de promotion du commerce (Vietrade), relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce et les Bureaux commerciaux des ambassades du Vietnam dans les pays du RCEP, l'événement vise également à aider les localités, les entreprises et les coopératives du pays à bien profiter des priorités du RCEP, à chercher des partenaires et des opportunités de coopération en la matière et à accélérer les exportations vers les pays membres du RCEP.

Photo :VNA

La conférence a aussi donné aux entreprises l'opportunité d'étudier profondément les marchés et leurs exigences ainsi que des barrières techniques des membres du RCEP pour y pénétrer.

Selon le directeur adjoint de Vietrade, Le Hoang Tai, des produits aquatiques du Vietnam sont expédiés vers plus de 160 marchés à travers le monde, dont 63% des pays membres du RCEP.

Nguyen Manh Dong, travaillant au Bureau commercial du Vietnam au Japon, a informé que l’an dernier, l’exportation des produits aquatiques du Vietnam au Japon avait atteint 1,33 milliard de dollars, représentant 74% des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques expédiés à ce marché.

Le RCEP entré en vigueur depuis le 1er janvier 2022, rassemblant les 10 pays membres de l’ASEAN et l’Australie, la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la République de Corée, couvrant un grand marché de 2,2 milliards de personnes, représentant environ 30% de la population mondiale et un PIB total de 26,2 billions de dollars. – VNA