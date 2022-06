Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le riz de haute qualité du Vietnam dispose d'un énorme potentiel pour se développer sur le marché de l'ASEAN.

En 2021, les Philippines étaient le plus grand importateur de riz vietnamien avec un volume de 2,45 millions de tonnes.

Outre les Philippines, le riz vietnamien est exporté vers d'autres pays membres de l'ASEAN tels que la Malaisie, Singapour, l'Indonésie et Brunei. Cependant, les exportations vers les Philippines et l'Indonésie concernent principalement le riz blanc de qualité normale.

Selon Nguyen Thi Thu Thuy, directrice adjointe du Centre d'assistance aux exportations du Département de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, les exportations de riz de haute qualité continuent d’augmenter, avec des prix de vente et une valeur ajoutée plus élevés.

En cette nouvelle conjoncture, la filière doit revoir la demande d'importation de chaque pays membres de l'ASEAN, développer des labels et améliorer la compétitivité du riz vietnamien. -VNA