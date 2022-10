Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam est un marché potentiel et une destination de choix dans la tendance de réorientation des chaînes d'approvisionnement grâce à sa position stratégique dans la région, à ses succès dans le contrôle de l'épidémie de COVID-19, à son environnement commercial stable et à un grand nombre d'accords de libre-échange signés, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung.

Répondant à un correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) à Washington, l'ambassadeur Nguyen Quoc Dung a cité les secteurs dans lesquels les entreprises américaines voulaient investir et coopérer avec le Vietnam, à savoir les hautes technologies, l'énergie, l'agriculture, la santé et la pharmacie, la finance, l'aviation et le tourisme.

De plus en plus d'entreprises vietnamiennes souhaitent étendre leurs investissements et leurs activités sur le marché américain, a-t-il remarqué.

Le diplomate vietnamien a également mentionné les problèmes, les difficultés et les défis auxquels la diplomatie économique est confrontée.

L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung. Photo: VNA



Selon lui, pour profiter des opportunités de coopération économique avec les États-Unis, l'ambassade du Vietnam a fait un certain nombre de recommandations.

Premièrement, le Vietnam devrait continuer à entretenir des relations de haut niveau avec les États-Unis, former des produits exportés clés pour le marché américain et créer des conditions plus favorables à l'importation de marchandises américaines au Vietnam. Le pays devrait aussi bientôt signer l'accord de non double imposition, adopter les principes comptables généraux pour faciliter les investissements américains au Vietnam, etc.

Deuxièmement, le pays devrait continuer à participer activement aux discussions sur les piliers du Cadre économique indopacifique pour la prospérité (IPEF).

Troisièmement, les entreprises et les localités vietnamiennes devraient mieux comprendre les exigences strictes du marché américain, coopérer avec la partie américain dans les enquêtes sur les recours commerciaux.

Ces dernières années, l'ambassade et le Bureau du commerce du Vietnam aux États-Unis ont mis en œuvre ces trois principaux domaines de travail. L'ambassade a également soutenu les délégations nationales pour organiser des forums d'affaires, des activités de promotion de l’investissement et du commerce, etc.

Dans les temps à venir, l'ambassadeur Nguyen Quoc Dung a souligné la nécessité de promouvoir l'échange de délégations à tous les niveaux et les échanges commerciaux entre les deux pays, de mettre à jour les informations sur les réglementations, les normes et les goûts du marché américain.

L'ambassade continuera de soutenir la résolution des problèmes et des difficultés des entreprises vietnamiennes en activité aux États-Unis, à former un mécanisme de coopération commerciale stable et réduira les enquêtes sur les recours commerciaux, a-t-il affirmé. -VNA