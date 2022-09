Des visiteurs à Bangkok (en Thaïlande). Photo : AFP/VNA

Séoul (VNA) - La province sud-coréenne de Jeju, en collaboration avec le Centre ASEAN-République de Corée, a organisé mi-septembre une campagne de promotion touristique de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) sur la célèbre île Jeju de République de Corée.

Les ambassadeurs des pays de l'ASEAN en République de Corée, le secrétaire général du Centre ASEAN-République de Corée et des représentants de la province de Jeju étaient présents à la cérémonie de lancement de la campagne.

Le comité d’organisation a officiellement lancé le tour baptisé "Véhicule de promotion du tourisme de l’ASEAN" (ATPV) sur l'île Jeju dans le but de susciter l'intérêt de la communauté pour l'ASEAN et de fournir les dernières informations sur le tourisme des pays de ce bloc régional.

Ce tour ATPV a permis de se rendre en véhicule, du 15 au 18 septembre, dans les principales destinations touristiques et écoles de Jeju.

Placé sous le thème "Découvrir l'ASEAN - une destination de rêve", ce tour ATPV emmène les touristes à voyager autour de l'île de Jeju et à participer aux événements pour se renseigner sur les 10 pays membres de l'ASEAN, présenter la région aux Sud-Coréens et promouvoir les ressources touristique et culturelle des pays membres.-VNA