Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un forum intitulé "Les entreprises et la protection de l'environnement dans le contexte de l'industrie 4.0" a eu lieu le 28 juin à Hanoï.

Il était organisé par le Département de l'Environnement, l'Association de protection de la nature et de l'environnement du Vietnam et le Forum de l'environnement et des êtres humains de la République de Corée.

Au menu des discussions: les opportunités et les défis apportés par la quatrième révolution industrielle à la protection de l’environnement et au développement durable au Vietnam; l’utilisation de nouvelles technologies dans la protection de l’environnement; la création des bases de données sur l’environnement...

Les experts ont déclaré que l'industrie 4.0 aurait un impact positif sur le secteur de l'environnement à court, moyen et long terme grâce aux technologies d'économie d'énergie et aux matériaux respectueux de l'environnement.



Ils ont noté que l'information et la technologie numérique contribueraient à améliorer l'efficacité de la gestion et de la gouvernance environnementales. Pendant ce temps, les technologies de surveillance de l'environnement prises en charge par l'Internet des objets aideront à collecter et à traiter les informations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.



Shim Jae-kon, président du Forum de l'environnement et des êtres humains de la République de Corée, a déclaré que, dans le domaine de l'environnement, la contribution de la 4e révolution industrielle est le recyclage des déchets destinés à être utilisés dans une économie circulaire et l'application de nouvelles technologies pour minimiser les intrants et les ressources naturelles, recycler les déchets et prolonger la durée de vie des produits.



À cette occasion, l'Association de protection de la nature et de l'environnement du Vietnam et le Forum de l'environnement et des êtres humains de la République de Corée ont signé un mémorandum de coopération visant à organiser des forums annuels, à échanger des informations et à co-rédiger des publications afin de partager des expériences et de vulgariser des technologies et des produits respectueux de l'environnement. -VNA