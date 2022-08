La 311e réunion du Comité de l'ASEAN à Tokyo. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Académie des sciences sociales du Vietnam et l'ambassade du Japon au Vietnam ont co-organisé le 16 août un séminaire international sur le rôle et les perspectives de l'ASEAN dans le contexte régional et international actuel.

L’événement a eu lieu à la fois en présentiel et par visioconférence, avec la participation de spécialistes vietnamiens et japonais.

Le Dr Dang Xuan Thanh, vice-président de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, a déclaré que le séminaire avait pour objet de renforcer le partage d'informations et la compréhension des politiques et initiatives du Japon concernant l'Indo-Pacifique.

De son côté, la professeure associée Sanae Suzuki de l’Université de Tokyo a déclaré que le Japon appréciait hautement la coopération avec les pays de l'ASEAN en général et le Vietnam en particulier. Selon elle, il est nécessaire que l'ASEAN renforce le rôle de son président ainsi que des envoyés spéciaux sur les questions liées à l'ordre régional...

Photo:VNA

Pour sa part, Nguyen Huy Hoang, directeur de l’Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est relevant de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, a indiqué que la promotion du rôle central de l'ASEAN dans les liens économiques internationaux s'inscrivait dans la tendance de la libéralisation et l'intégration économique régionale. -VNA