Séminaire "Passer en revue les 10 ans de partenariat intégral et mettre en œuvre le partenariat stratégique intégral Vietnam – Etats-Unis pour la paix, la coopération et le développement durable". Photo: VGP

Hanoi (VNA) - L'Union vietnamienne des organisations d'amitié s'est coordonnée avec l'ambassade des États-Unis au Vietnam pour organiser samedi 2 décembre à Hanoi le séminaire "Passer en revue les 10 ans de partenariat intégral et mettre en œuvre le partenariat stratégique intégral Vietnam – Etats-Unis pour la paix, la coopération et le développement durable".

Le président de l'Union vietnamienne des organisations d'amitié, Phan Anh Son, a déclaré qu'après près de 30 ans de normalisation des relations, d'établissement de relations diplomatiques et 10 ans d'établissement d'un partenariat intégral, le Vietnam et les États-Unis avaient connu de nombreux progrès importants dans de nombreux domaines.

Le 10 septembre 2023 a marqué une étape importante, les deux pays ayant établi un partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable, ouvrant ainsi une nouvelle période historique de l'amitié et de la coopération, a souligné Phan Anh Son.

Il a indiqué qu’il s’agissait du fruit des efforts continus des deux pays pour mettre de côté le passé, surmonter les divergences, promouvoir les similitudes et se tourner résolument vers l'avenir.

Il a insisté que ce séminaire était l'occasion de revenir sur les relations bilatérales ces derniers temps ; les limites et les difficultés ainsi que les leçons apprises, les facteurs promouvant ces relations, notamment les contributions importantes de la diplomatie populaire dont l'Union des organisations d'amitié du Vietnam est le noyau.

L'ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, de son côté, a déclaré que le partenariat intégral bilatéral a été marqué par le fait que les deux parties ont élevé leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable, lors de la visite au Vietnam du président américain, Joe Biden, en 2023.

Il s'agit d'une étape importante qui ouvre une nouvelle période historique de l'amitié et de la coopération, digne de l'envergure des relations bilatérales dans le nouveau contexte mondial, a affirmé l’ambassadeur américain.

Les États-Unis ont confiance et respectent pleinement le système politique et l'intégrité territoriale du Vietnam. Ils sont fiers d'être le partenaire du Vietnam, travaillant ensemble avec le Vietnam pour atteindre des objectifs communs et assurer la sécurité et la prospérité des peuples des deux pays, estimant que la prospérité et le succès des États-Unis sont aussi ceux du Vietnam, et vice versa, a conclu Marc E. Knapper. -VNA