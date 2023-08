Illustration: baotainguyenmoitruong.vn

Hanoi (VNA) - Le changement climatique influence de plus en plus la vie des gens, affectant la stabilité économique de nombreux pays. En réponse à l'urgence climatique actuelle, des pays dans le monde mettent en œuvre des activités visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à développer les marchés du carbone.



Lors de la 26e conférence des parties des Nations unies sur le changement climatique (COP26) tenue à Glasgow en 2021, le Vietnam s'est engagé à élaborer et à développer des mesures pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, avec ses propres efforts ainsi que ceux de la communauté internationale pour atteindre un zéro émission nette d'ici 2050.



Selon Tang The Cuong, directeur du Département du changement climatique du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, le Vietnam élabore actuellement un projet de développement d’un marché intérieur du carbone, axé sur la transaction obligatoire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre des entreprises et les échanges sur le marché national du carbone, orientés pour se connecter au marché international.

Développer l'énergie solaire sur les toits au Vietnam. Photo: VNA



Le pays dispose de 1.912 entreprises tenues de faire l'inventaire de leurs rejets de gaz à effet de serre et de respecter leurs quotas d'émission. Dans les temps à venir, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement proposera au Premier ministre d'approuver le quota total du Vietnam et de l'allouer aux installations au cours de la période 2026-2030 et chaque année.



Ainsi, les entreprises participeront à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En outre, les investisseurs étrangers nationaux et internationaux promeuvent la coopération avec le Vietnam dans des projets ayant le potentiel de générer des crédits carbone pour la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat. - VNA