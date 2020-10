Séminaire sur les politiques et les lois relatives à la diffusion de l'information pour l'étranger entre le Vietnam et le Cambodge . Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un séminaire s'est tenu jeudi 29 octobre à Ho Chi Minh-Ville pour améliorer les connaissances sur les politiques et les lois relatives à la diffusion de l'information pour l'étranger entre le Vietnam et le Cambodge.

Un représentant du ministère vietnamien de l'Information et de la Communication du pays a souligné les relations de voisinage particulières entre le Vietnam et le Cambodge.

Le Parti communiste et l'État du Vietnam donnent au Cambodge un rôle important dans sa stratégie de diffusion de l'information pour l'étranger, a-t-il déclaré.

Le Vietnam et le Cambodge partagent une frontière commune de plus de 1.100 kilomètres. Les autorités et les résidents des deux pays ont intensifié leurs efforts pour construire une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement mutuel. -VNA