Le nem. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - A l’occasion du 29e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Israël, l'ambassade du Vietnam en Israël a organisé le 19 juillet une rencontre pour promouvoir la culture, la cuisine et le tourisme du pays auprès des Israéliens.

L'événement a réuni de nombreux représentants du gouvernement israélien, des hommes d'affaires et des amis israéliens, ainsi que des Vietnamiens résidant en Israël.

Lors de la rencontre, les participants ont pu admirer la beauté de l’ao dai - tunique traditionnelle des Vietnamiennes - ainsi que déguster des spécialités telles que « nem », beignets... Des peintures, des photos et des produits d’artisanats traditionnels ont également été présentés.

A cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Duc Trung, a présenté un Vietnam de plus en plus intégré, avec de nombreux potentiels de coopération dans l'investissement, le tourisme et la culture. -VNA