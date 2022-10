Photo : VNA

Caracas (VNA) - Une cérémonie célébrant la Journée des femmes vietnamiennes (20 octobre) et une exposition de l'Ao Dai (longue tunique traditionnelle vietnamienne) ont été organisées par l'ambassade du Vietnam au Venezuela, en coopération avec l'Université polytechnique expérimentale nationale des forces armées du Venezuela (UNEFA).

S'exprimant lors de l'événement tenu le 20 octobre, le vice-ministre vénézuélienne des Affaires étrangères chargée de l'Asie, du Moyen-Orient et de l'Océanie, Capaya Rodriguez, a exprimé son admiration pour le peuple vietnamien pour leurs contributions à la lutte pour l'indépendance et la liberté d'hier et dans l'oeuvre de la construction et du développement du pays.

Pour sa part, Pascualino Angiolillo, recteur de l'Université UNEFA, a admiré les femmes vietnamiennes, affirmant qu'elles ne sont pas seulement des mères, des épouses et des femmes au foyer, mais aussi des généraux talentueux qui se battent pour l'indépendance nationale.

A cette occasion, les invités ont également goûté des numéros de danse avec le chapeau conique du Vietnam, contemplé un défilé de l’ao dai interprété par des artistes vénézuéliens et dégusté des spécialités culinaires traditionnelle du Vietnam.

Grâce à ces événements, les Vénézuéliens comprennent mieux le pays et le peuple du Vietnam, ce qui contribue à renforcer la relation d’amitié entre les deux peuples, à l'occasion du 33e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et des 15 ans du partenariat intégrale Vietnam - Venezuela.

Auparavant, le 19 octobre, l'événement culturel "Soie avec Saint-Marin" avait été organisé avec succès par l'ambassade du Vietnam et le ministère des Affaires étrangères de Saint-Marin, à l'occasion du 15e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Saint-Marin dans le but de promouvoir les liens à travers les canaux culturels.-VNA