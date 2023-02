Bruxelles (VNA) - L’Alliance Belgique-Vietnam (BVA) en collaboration avec la société IBA spécialisée dans la technologie des accélérateurs de particules vient d’organiser une conférence sur les sciences de la vie et de la santé au Vietnam.

L'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyên Van Thao (centre) lors du séminaire. Photo : VNA

Cet événement s’inscrit dans une série d’activités en l’honneur du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Belgique et le Vietnam.

Les deux parties ont reconnu qu'il s'agissait d'un espace à fort potentiel de développement et ont convenu de continuer à se coordonner pour promouvoir des projets entre la Région wallonne et le Vietnam.

Lors du séminaire, l'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyên Van Thao, a abordé le potentiel de coopération du Vietnam, ses forces et ses difficultés dans le secteur de la santé.

Le Vietnam est à la fois un marché attractif avec une population nombreuse. Ce pays accorde un budget considérable aux soins de santé par rapport aux autres pays de la région et enregistre une forte demande de médicaments et de matériel médical, a dit l’ambassadeur.

Le Vietnam est également potentiel en médecine grâce à une équipe de spécialistes hautement qualifiés et dispose d’un système médical préventif performant. Grâce aux accords de libre échanges conclus avec 60 pays dans le monde, le Vietnam est susceptible de devenir un centre médical de la région d’Asie du Sud-Est et celui d'exportation des produits pharmaceutiques et du matériel médical vers la région et le monde, a-t-il indiqué.

L'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyên Van Thao et le vice-président et ministre de l'Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire et de l'Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de compétences, Willy Borsus visitent un atelier de la société IBA. Photo : VNA

Pour sa part, le vice-président et ministre de l'Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire et de l'Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de compétences, Willy Borsus a affirmé que la Wallonie attache une grande importance aux échanges commerciaux avec le Vietnam.

Il a apprécié la détermination du Vietnam à attirer les investissements directs étrangers (IDE) grâce aux avantages apportés par l’Accord de libre échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA).

La pharmacie et les équipements médicaux sont les atouts de la Wallonie, grâce aux politiques préférentielles du gouvernement régional, et à de forts investissements en recherche et développement (R&D).

Il a estimé que la coopération médicale entre la Wallonie et le Vietnam devrait s'approfondir et contribuer au développement du secteur de la santé au Vietnam.

La Wallonie et ses entreprises souhaitent faire progresser la coopération avec le Vietnam dans les domaines de la santé, de la production et de la distribution de médicaments, des vaccins, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'énergie et de l'enseignement supérieur. –VNA