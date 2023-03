L'ambassadeur du Vietnam en Inde Nguyen Thanh Hai. Photo: VNA

New Delhi (VNA) – Le Bureau du Commerce de l'ambassade du Vietnam en Inde , en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce et d'industrie indiennes (FICCI) et les autorités du Kerala, a organisé le 9 mars une rencontre pour partager des informations sur le marché et explorer les opportunités de coopération entre le Vietnam et cet État indien.Le président de l’antenne de la FICCI au Kerala, M. I. Sahadulla, a passé en revue le développement des liens commerciaux entre le Vietnam et l'Inde depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1972. En 2021, les exportations vietnamiennes vers l'Inde se sont élevées à 6,25 milliards de dollars tandis que les exportations indiennes vers le Vietnam ont atteint 6,6 milliards de dollars.Le Vietnam et l'État de Kerala ont de nombreuses similitudes dans le développement de produits tels que poivre, noix de cajou et fruits de mer, a-t-il déclaré, soulignant le potentiel de coopération bilatérale dans d’autres domaines tels que l'informatique, l'éducation et la santé.De son côté, l'ambassadeur vietnamien Nguyen Thanh Hai a affirmé que le commerce était l'un des cinq piliers du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Inde.Le commerce bilatéral a dépassé pour la première fois les 15 milliards de dollars en 2022, atteignant l'objectif fixé par les dirigeants des deux pays et faisant de l'Inde l'un des huit premiers partenaires commerciaux du Vietnam, a-t-il précisé.L'ambassadeur a affirmé que le Kerala et des localités vietnamiennes possédaient de nombreuses similitudes et qu'ils pouvaient se compléter, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et des technologies de l'information.Selon Do Quoc Hung, directeur général adjoint du Département des marchés d’Asie-Afrique, relevant du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, l'État de Kerala et le Vietnam ont de nombreuses opportunités de coopération dans le secteur maritime. -VNA