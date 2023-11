Séance de travail entre la délégation de Hanoï et les autorités de Fukuoka. Photo: VNA





Tokyo (VNA) – Une délégation de Hanoï, conduite par Nguyen Thi Tuyen, secrétaire adjointe permanente du Comité municipal du Parti, a effectué du 10 au 12 novembre une visite de travail dans la préfecture de Fukuoka du Japon, coorganisé et participé à des activités célébrant le 15e anniversaire de l'établissement des relations d'amitié entre Hanoï et Fukuoka (2008-2023).En recevant la délégation de Hanoï, le gouverneur de Fukuoka, Hattori Seitaro, et le président du Conseil provincial, Kohara Katsuji, ont considéré cette visite comme un nouveau départ, reprenant les activités d'échange de délégations entre les deux parties après une période d'interruption due à l'épidémie de Covid-19.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction face aux résultats obtenus ces derniers temps, soulignant l'importance et la signification de la coopération décentralisée entre Hanoï et Fukuoka, qui a contribué à approfondir l'amitié entre le Vietnam et le Japon.



Sur la base de la mise en œuvre de l'accord de coopération d'amitié en 2008 et des mémorandums d'accord sur le renforcement de la coopération en 2010, 2013 et 2018, Hanoï et Fukuoka ont obtenu des résultats de coopération efficaces et exemplaires dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation et de la formation, de l'environnement, contribuant ainsi au développement de chaque localité.



Les responsables des deux parties ont convenu de la nécessité de maintenir et de renforcer davantage les activités d'échange et les échanges de délégations à tous les niveaux, ainsi que d'élargir la coopération dans des domaines tels que l'éducation, la formation, la promotion des investissements, le commerce, etc.



Le gouverneur et le président du Conseil provincial de Fukuoka ont également annoncé leur prochaine visite à Hanoï en janvier 2024 pour concrétiser les projets de coopération entre les deux localités dans un avenir proche.



Le 11 novembre, la délégation s'est coordonnée avec le consulat général du Vietnam à Fukuoka pour présider le séminaire de promotion des investissements et du commerce Hanoï-Kyushu 2023. L'objectif était de promouvoir la connexion, l'échange et la coopération entre Hanoï et la région de Kyushu, qui possède un grand potentiel économique, scientifique et technologique au Japon. Cette région comprend 8 provinces du sud-ouest du Japon, dont Fukuoka est la plus grande province.



À la fin de l'événement, a eu lieu une cérémonie de signature d’un mémorandum de coopération entre le Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de Hanoï et l'Association des entreprises Vietnam-Kyushu (KVBA) pour multiplier les activités de promotion du commerce et des investissements entre Hanoï et la région de Kyushu. Un autre mémorandum de coopération a été signé entre le Comité populaire du district de Me Linh et l'Institut de langue japonaise (GAG). Ce document porte sur l'éducation, l'amélioration de la formation en langue japonaise et la coopération dans le développement de ressources humaines de qualité.



À cette occasion, la délégation a également rencontré des représentants de l'Association des Vietnamiens à Fukuoka, et a visité et travaillé au Consulat général du Vietnam à Fukuoka.



Auparavant, le 10 novembre, dans le cadre du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon, ainsi que du 15e anniversaire de l'établissement de relations d'amitié entre Hanoï et Fukuoka, le Festival Vietnam-Hanoï 2023 à Fukuoka s'est déroulé au parc central de Tenjin (Tenjin central park), dans la préfecture de Fukuoka.

Ce festival de 3 jours propose des programmes d'échanges culturels et artistiques, des stands de promotion culturelle, ainsi qu'une présentation des produits artisanaux traditionnels et de plats emblématiques de la cuisine vietnamienne. -VNA