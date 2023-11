Forum commercial Vietnam-Eurasie, placé sous le thème "S'adapter au contexte - Explorer le potentiel". Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé le 24 novembre à Hanoï un Forum commercial Vietnam-Eurasie, placé sous le thème "S'adapter au contexte - Explorer le potentiel".

Lors de son discours d'ouverture du Forum, Ta Hoang Linh, chef du Département des marchés européens et américains du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que le marché Asie-Europe (Eurasie) était un marché traditionnel pour le Vietnam dans le passé et est maintenant considéré comme un marché d'exportation potentiel avec de nombreuses opportunités de coopération. Il a décrit l'Eurasie comme un grand marché avec 28 pays qui compte une population totale de plus de 400 millions de personnes et un Produit intérieur brut (PIB) de près de 4.500 milliards de dollars.



Au cours des 9 premiers mois de l'année 2023, les échanges commerciaux entre le Vietnam et les pays d'Eurasie ont atteint 9 milliards de dollars, soit une baisse de 6,5% par rapport à la même période en 2022, dont 6,3 milliards de dollars d'exportations vietnamiennes, (-1,2%) et 2,7 milliards de dollars d'importations (-19%).

Lors du forum, les participants ont saisi des informations utiles sur les tendances de politiques, les besoins et opportunités de coopération, ainsi que les expériences d'approche et de domination du marché d'Eurasie.



Dans le cadre du forum, a eu lieu un séminaire entre les représentants des organes de gestion de l'État, des associations et des entreprises sur les opportunités et les défis en menant des affaires en Eurasie. Les participants ont partagé de solutions pour tirer parti des opportunités offertes par les accords commerciaux régionaux, des mesures de paiement et de transport optimales lors de l'exportation de marchandises vers l'Eurasie, etc. -VNA