Le conseiller au commerce du Vietnam travaille avec le directeur du département commercial tunisie n. Photo : Ministère de l'Industrie et du Commerce

Hanoï (VNA) - Du 31 octobre au 5 novembre, une délégation du Bureau commercial du Vietnam en Algérie et en Tunisie a effectué un voyage d'affaires en Tunisie.Durant son séjour en Tunisie, le conseiller au commerce vietnamien Hoang Duc Nhuan a travaillé avec plusieurs agences tunisiennes et le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), Samir Majoul, sur les mesures visant à promouvoir les relations bilatérales.Le Bureau commercial du Vietnam et l'UTICA ont co-organisé le 2 novembre une visioconférence commerciale avec la participation de représentants de plusieurs ministères et organes tunisiens ainsi que ceux de 60 entreprises des deux pays.Slim Ghorbel, vice-président de l’UTICA et membre du bureau exécutif national de l'UTICA, a appelé les entreprises vietnamiennes à venir investir dans son pays et à coopérer avec des partenaires tunisiens dans des domaines tels que les industries manufacturières, les nouvelles technologies et l’élevage en eau de mer... Il a également déclaré espérer que le Vietnam favoriserait l’importation de produits tunisiens comme les dattes, l'huile d'olive, les phosphates...Le représentant de l'UTICA a déclaré qu'il envisageait d’envoyer une mission commerciale au Vietnam au premier semestre 2024 pour organiser un forum d'affaires entre les deux pays et présenter les produits d’excellence de la Tunisie.A cette occasion, le conseiller au commerce Hoang Duc Nhuan a présenté la situation économique du Vietnam, les politiques d'import-export et les relations entre les deux pays. Selon lui, en 2022, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Tunisie ont atteint environ 66 millions de dollars et au cours des 9 premiers mois de 2023, ils se sont élevés à près de 70 millions de dollars.Selon Hoang Duc Nhuan, pour promouvoir les relations économiques et commerciales bilatérales, il est nécessaire que les deux parties organisent activement des activités de communication sur les potentiels et les atouts de chacune.Depuis 2021, le Bureau commercial du Vietnam a collaboré avec les organes compétents vietnamiens et tunisiens pour organiser trois conférences commerciales pour rapprocher des entreprises des deux pays. –VNA