Photo: VNA

New Delhi (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Chau, a souligné le potentiel de coopération entre les entreprises de l'État indien du Kerala et du Vietnam dans le secteur de l'aquaculture, lors de sa participation à un événement d'échange commercial virtuel à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Inde (7 janvier).

L'événement, organisé le 22 juin par l'ambassade du Vietnam, l'autorité du Kerala et l'Autorité indienne de développement de l'export des produits aquatiques (MPEDA), a également mis en évidence l'espace pour promouvoir les échanges commerciaux, ainsi que la collaboration bilatérale dans la recherche, l'investissement et le développement de produits aquacoles entre les entreprises vietnamiennes et indiennes.

Bui Trung Thuong, conseiller commercial du Vietnam en Inde lors de l'événement. Photo: VNA

L'Inde est l'un des principaux fournisseurs de matières premières pour la transformation de produits aquatiques du Vietnam, a précisé l’ambassadeur Pham Sanh Chau, en exprimant l'espoir qu'à travers le colloque, les entreprises des deux pays disposeraient de plus d'informations pour promouvoir leur coopération.

Pour sa part, K.S. Sreenivas, directeur du Département des produits aquacoles du Kerala, a affirmé les perspectives d'expansion de la coopération commerciale et de production dans ce domaine entre de villes côtières du Vietnam et du Kerala.

Les entreprises indiennes devraient assimiler les expériences du Vietnam dans la fabrication de produits de haute valeur ajouté et dans l'investissement dans la chaîne de production, a-t-il recommandé.

De son côté, Anil Kumar, chef du Bureau de marketing du MPEDA, a réitéré la possibilité pour l'Inde d'importer des matières premières aquacoles du Vietnam.

A cette occasion, plusieurs représentants d'entreprises vietnamiennes ont exprimé le souhait de rechercher des partenaires indiens.-VNA