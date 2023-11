Hanoi (VNA) - Au cours des 4 derniers mois, le Vietnam a accueilli plus d'un million de visiteurs internationaux chaque mois, portant le nombre total de visiteurs internationaux jusqu’en octobre dernier à près de 10 millions, dépassant largement l'objectif fixé au début de l'année.

Les touristes étrangers. Photo: VNA



Ce chiffre n’équivaut toutefois qu’à 69% de celui de 2019, avant l’épidémie de Covid-19, alors que le marché touristique intérieur montre des signes de ralentissement après une période de forte croissance.

Ainsi, le tourisme vietnamien a encore beaucoup à faire pour poursuivre sa reprise et accélérer, dans laquelle la communication et la promotion jouent un rôle important.

Lors du colloque "Promouvoir la communication touristique" récemment organisé par l'Association du tourisme du Vietnam, son président Vu The Binh a souligné l’importance de la communication en particulier dans le contexte de la 4e révolution industrielle actuelle.



La mission de la communication n'est pas seulement de présenter des destinations, des produits et des services mais aussi de conseiller, d'orienter et d'aider les touristes à résoudre les problèmes liés à leur voyage, a indiqué Vu Thê Binh.

Les habitants recherchent des informations touristiques. Photo: VNA





Dans ce processus, il est impossible de ne pas parler du rôle de la presse, car celle-ci reste le principal canal médiatique pour aider à propager des informations officielles sur le pays, son tourisme et ses habitants aux amis internationaux, tout en émettant des voix critiques, en vue d’aider le tourisme vietnamien à surmonter ses limites et lacunes.



Dans le contexte de fort développement des médias sociaux, qui influencent les habitudes de voyage des touristes mondiaux dans le sens d’une augmentation du niveau d'interaction avec les destinations, le secteur du tourisme doit également promouvoir la communication à travers ces nouveaux médias. -VNA Selon les experts, il est nécessaire d'avoir une stratégie nationale de communication sur le tourisme avec des investissements plus systématiques et professionnels, pour aider les localités et les entreprises à élaborer des plans et des mesures spécifiques, créant ainsi une force globale pour la promotion du tourisme.Dans ce processus, il est impossible de ne pas parler du rôle de la presse, car celle-ci reste le principal canal médiatique pour aider à propager des informations officielles sur le pays, son tourisme et ses habitants aux amis internationaux, tout en émettant des voix critiques, en vue d’aider le tourisme vietnamien à surmonter ses limites et lacunes.Dans le contexte de fort développement des médias sociaux, qui influencent les habitudes de voyage des touristes mondiaux dans le sens d’une augmentation du niveau d'interaction avec les destinations, le secteur du tourisme doit également promouvoir la communication à travers ces nouveaux médias. -VNA

source