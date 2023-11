Hanoï (VNA) - La prochaine visite officielle du président Vo Van Thuong, de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut rang au Japon intervient à un moment très important dans les relations entre les deux pays, a estimé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang.

Le président Vo Van Thuong. Photo : VNA



Lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères, tenue le 23 novembre à Hanoï, répondant à la question d’un journaliste concernant la visite officielle du président Vo Van Thuong et de son épouse au Japon du 27 au 30 novembre 2023, Pham Thu Hang a précisé que la visite était également un événement très important dans une série d’activités effectuées en 2023 pour la célébration des 50 ans des relations diplomatiques Vietnam-Japon.

La visite contribuera à approfondir les relations politiques, diplomatiques, économiques, commerciales et d'investissement entre les deux pays. Cette visite renforcera en outre la coopération bilatérale dans de nouveaux domaines tels que la transformation verte, l'innovation et la transformation numérique ; consolidera les relations entre les deux pays, servira les intérêts des deux peuples, pour la paix, la coopération, le développement et la prospérité dans la région et dans le monde.

Dans le cadre de cette visite, le président Vo Van Thuong aura un entretien avec le Premier ministre japonais Kishida Fumio, une entrevue avec l'empereur et l'impératrice du Japon, des rencontres avec de hauts dirigeants japonais. Il donnera un discours à la Diète nationale, participera à une cérémonie de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon et d'autres activités importantes, a-t-elle annoncé. -VNA