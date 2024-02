Le chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation Nguyen Trong Nghia (centre) et les nouveaux ambassadeurs et consuls généraux vietnamiens pour le mandat 2024-2027. Photo : VNA

Hanoï, 19 février (VNA) - Le chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation Nguyen Trong Nghia a félicité les nouveaux ambassadeurs et consuls généraux vietnamiens pour le mandat 2024-2027 lors d'une séance de travail à Hanoï le 19 février, affirmant que leur la nomination est à la fois un grand honneur et une responsabilité importante confiée par le Parti, l'État et le peuple.Nguyen Trong Nghia a salué les agences de représentation vietnamienne à l'étranger pour avoir rempli leur rôle de ponts entre le Vietnam et le monde, servant de point d'appui à la communauté vietnamienne d'outre-mer et reflétant la responsabilité nationale envers ses compatriotes vietnamiens.Dans un contexte des évolutions complexes et incertains dans la région et dans le monde, il a proposé que les agences diplomatiques étrangères comprennent parfaitement les points de vue et les lignes directrices du Parti et de l'État sur les relations extérieures et l'information pour le service extérieur.Il a souligné la nécessité d'une approche proactive dans le renouvellement et la diversification des services d'information externes et dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle des centres culturels et d'information vietnamiens dans le monde entier. En outre, il a exhorté à tirer parti des ressources de la communauté vietnamienne à l'étranger, en particulier de la jeune génération et des étudiants, pour amplifier les récits positifs sur le Vietnam parmi les amis internationaux.Nguyen Trong Nghia a souhaité que les chefs des missions diplomatiques à l'étranger relèvent les défis avec détermination, maintiennent leur rôle exemplaire et favorisent une collaboration étroite avec les autorités hôtes pour protéger les citoyens vietnamiens et apporter un soutien indéfectible aux Vietnamiens d'outre-mer.Lors de l'événement, la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a donné un aperçu complet des récentes nominations, soulignant la désignation de 18 chefs et dirigeants d'unités relevant du ministère des Affaires étrangères, de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti et du Bureau présidentiel. Ces personnes nommées représenteront le Vietnam dans 58 pays et organisations internationales. - VNA