Le vice-président de l'Assemblée nationale, le lieutenant-général Tran Quang Phuong (droite), reçoit le ministre d'État, ministre coordinateur chargé de la Sécurité nationale Teo Chee Hean. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-président de l'Assemblée nationale, le lieutenant-général Tran Quang Phuong, a reçu le 16 novembre à Hanoï le ministre d'État, ministre coordinateur chargé de la Sécurité nationale Teo Chee Hean en visite de travail au Vietnam.



Le vice-président de l'Assemblée nationale Tran Quang Phuong a souligné que cette visite était une activité pratique pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Singapour, ainsi que le 10e anniversaire de l'établissement de leur partenariat stratégique.



Il a souligné que le partenariat stratégique entre les deux pays se développe heureusment et que la confiance politique est renforcée. La coopération entre les ministères et secteurs des deux pays est favorisée dans tous les domaines.



La coopération bilatérale est mise en œuvre à travers les canaux du Parti, de l'État et de l'Assemblée nationale. Dans le cadre multilatéral, les deux parties maintiennent leur coordination, leurs consultations et leur soutien mutuel, notamment au sein de l'ASEAN. La coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays connaît une croissance continue. Singapour est actuellement l'un des principaux partenaires économiques du Vietnam dans la région.



En plus des domaines de coopération traditionnels, le vice-président de l'Assemblée nationale a proposé de continuer à élargir et promouvoir la coopération dans de nouveaux domaines tels que l'énergie propre, la transition énergétique équitable, la transition numérique, l'échange de talents et l'innovation, etc.



En ce qui concerne la coopération parlementaire, les deux organes législatifs des deux pays devraient coopérer activement pour mettre en œuvre efficacement les accords de coopération, notamment en poursuivant les échanges de délégations parlementaires.



Les deux parties devraient renforcer leur coordination étroite et se soutenir lors des forums parlementaires multilatéraux de la région et du monde tels que l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), l'Union interparlementaire (UIP) et le Forum parlementaire d'Asie-Pacifique (APPF), a-t-il suggéré.



Le lieutenant-général Tran Quang Phuong a exprimé l'espoir que le ministre d'État et ministre coordonnateur de la Sécurité nationale de Singapour continuerait à prêter attention et à soutenir la promotion de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, renforçant ainsi leur partenariat stratégique de manière plus profonde et substantielle.



De son côté, Teo Chee Hean a déclaré que Singapour souhaitait renforcer sa coordination avec le Vietnam dans le développement des énergies vertes et renouvelables.



Selon lui, les investisseurs singapouriens souhaitent coopérer avec leurs partenaires vietnamiens pour optimiser le potentiel de développement des énergies vertes et propres de ce pays d’Asie du Sud-Est.



Le ministre singapourien a affirmé son soutien pour la promotion du partenariat stratégique entre les deux pays, afin de le rendre plus pratique et efficace. -VNA