La deuxième séance plénière et la cérémonie de clôture du premier Sommet parlementaire Cambodge - Laos - Vietnam ( CLV) a eu lieu le 6 décembre à Vientiane au Laos. Le sommet a adopté une déclaration commune sur le renforcement du rôle de l’organe législatif dans la promotion d'une coopération intégrale entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam.

Le Vietnam affirme toujours son rôle d’un membre actif et responsable, l'un des principaux pays dans la mise en œuvre efficace des programmes et activités de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).