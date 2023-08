Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Nguyên Duc Hai, reçoit le président du Comité du Règlement de la Chambre des représentants des Etats-Unis sur la Loi sur la responsabilité fiscale, Jason Smith. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Nguyên Duc Hai, a reçu cendredi 4 août à Hanoi le président du Comité du Règlement de la Chambre des représentants des Etats-Unis sur la Loi sur la responsabilité fiscale, Jason Smith.

Nguyên Duc Hai a affirmé que la visite contribuerait à porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur pour la paix, la coopération, le développement intégral et durable.

Il a souligné que les États-Unis étaient l'un des partenaires les plus importants du Vietnam, appréciant le message cohérent des États-Unis en faveur d'un Vietnam puissant, indépendant, autonome et prospère.

Il a exprimé son soutien à la mise à niveau des relations bilatérales pour un développement stable, à long terme et substantiel, au profit des deux pays, pour la paix, l'amitié et la coopération dans la région et dans le monde.

Il a souligné qu'au cours des dernières années, l'échange de délégations à tous les niveaux entre l'AN du Vietnam et le Sénat et la Chambre des représentants des Etats-Unis montrait le renforcement de la coopération entre les deux pays au niveau régional et international.

De son côté, Jason Smith a déclaré que, grâce aux efforts des deux parties, les relations bilatérales étaient à un très bon stade de développement.

Appréciant les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique au cours des dernières années, il a déclaré que les deux pays devraient continuer à promouvoir le développement de leurs relations dans le domaine économique, commercial.

Il a exprimé son désir de soutenir le Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale et son secteur fiscal et la mise en place de solutions dans le domaine de l'agriculture par le dialogue. -VNA