L'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec le Consulat général d'Indonésie et le Centre municipal de promotion du commerce et de l'investissement, a organisé le 5 octobre un forum d'affaires sur le thème "Extension de la coopération commerciale entre l'Indonésie et le Vietnam - Introduction à la 38e exposition commerciale de l'Indonésie en 2023 et découverte du marché Halal".