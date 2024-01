Rencontre entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et la présidente hongroise Katalin Novak à l'occasion de sa participation à la COP28 aux Émirats arabes unis en décembre 2023. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Après sa participation à la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM-54) à Davos, en Suisse, le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné de son épouse et d'une délégation de haut rang du Vietnam, entreprendra une visite officielle en Hongrie à l'invitation du Premier ministre hongrois Viktor Orban, marquant le premier échange de délégations entre les deux pays au niveau du Premier ministre au cours des sept dernières années.



Selon Le Minh Triet, président de l'antenne de l'Association d'amitié Vietnam-Hongrie à Ho Chi Minh-Ville, malgré leur distance géographique, les deux peuples se sont naturellement unis et sont devenus amis en raison de circonstances historiques.

Depuis plus de 73 ans, le Vietnam n’a jamais oublié le soutien inestimable du peuple hongrois pendant la période cruciale de la construction et de la défense nationale.



La Hongrie a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance du Vietnam. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques le 3 février 1950, cinq ans après que le Vietnam ait déclaré son indépendance.



Les relations d'amitié et de coopération multiforme entre les deux pays ont connu ces dernières années de forts développements, matérialisés par l'échange de délégations à différents niveaux. En 2018, lors de la visite officielle en Hongrie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, les deux pays ont élevé leurs liens au niveau de partenariat intégral. À ce jour, la Hongrie est le seul partenaire intégral du Vietnam dans l'Europe centrale et orientale.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong pour annoncer la mise à niveau des relations bilatérales, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré que la Hongrie mettait en œuvre une politique "d'ouverture à l'Est", afin de s'adapter aux changements du monde, notamment l'établissement d'une coopération stratégique avec le Vietnam.

Récemment, lors d'une rencontre avec le Premier ministre Pham Minh Chinh à l'occasion de sa participation à la COP28 aux Émirats arabes unis en décembre 2023, la présidente hongroise Katalin Novak a également souligné que la Hongrie appréciait toujours le rôle et la position du Vietnam, et de la communauté des Vietnamiens en Hongrie en particulier. Elle a affirmé que la Hongrie s'engageait à maintenir des bourses pour les étudiants vietnamiens qui étudient et font des recherches sur son sol.



L'approfondissement des relations politiques fondées sur la confiance et la compréhension mutuelle crée une base solide pour les liens économiques, commerciaux et d'investissement. Les échanges commerciaux sont passés d'environ 355 millions de dollars en 2017 à 785 millions de dollars au cours des onze premiers mois de 2023.



Les deux parties ont boosté leur coopération commerciale à travers la mise en œuvre efficace de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA) ; et la facilitation de l'entrée de leurs marchandises d'un pays à l'autre.



La Hongrie est l'un des premiers pays membres de l'Union européenne à ratifier l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne (EVIPA).



À ce jour, la partie vietnamienne a négocié et signé avec la partie hongroise trois accords-cadres sur la coopération financière, d'une valeur totale de 535 millions d'euros, pour mettre en œuvre des projets d'assistance au développement.



Les bons résultats en matière de défense-sécurité, santé, éducation-formation et coopération décentralisée... à travers de nombreux accords dans les domaines de l'économie, de l'agriculture, des sciences-technologies, de l'environnement, de la qualité de l'énergie, de la justice, de la promotion et de la protection des investissements ont contribué à renforcer le partenariat intégral entre les deux pays.



La communauté vietnamienne, qui compte environ 6 000 personnes vivant, étudiant et travaillant en Hongrie, sert également d'une passerelle importante des relations bilatérales. -VNA