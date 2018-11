Ouverture de la foire de l’agriculture high-tech, des produits agricoles sécuritaires des provinces du Centre et des produits verts des coopératives et villages de métiers de la province de Nghe An. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La foire de l’agriculture high-tech, des produits agricoles sécuritaires des provinces du Centre et des produits verts des coopératives et villages de métiers de la province de Nghe An 2018 a ouvert ses portes le 28 novembre dans la ville de Vinh de Nghe An.

Cet événement expose sur 250 stands des produits agricoles de hautes technologies, des biotechnologies, des plantes, des animaux domestiques, des produits agricoles et aquatiques transformés, des machines et outils de production, des engrais, des herbicides, etc.

Organisé par le Comité populaire provincial et le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, la foire vise à présenter des acquis dans le développement agricole, notamment des produits de hautes technologies, produits sécuritaires au service de la consommation nationale et de l’exportation, produits respectueux de l’environnement des coopératives et villages de métiers de Nghe An.

Délégués visitant des stands de la foire. Photo: VNA



En outre, la foire a également pour but de promouvoir et de présenter largement des produits agricoles et aquatiques, des aliments propres ; d’améliorer la prise de conscience des entreprises s’agissant de la sécurité sanitaire des aliments ; de renforcer l’application des hautes technologies dans la production, la diversification des produits et l’augmentation de la valeur ajoutée des produits agricoles ; et de rehausser le label des produits agricoles nationaux.

Dans ce cadre aura lieu également une conférence de connectivité pour la consommation des produits agricoles de Nghe An.

Clôture le 3 décembre. -VNA