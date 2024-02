L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, prend la parole lors de l'événement célébrant le Nouvel An lunaire au Westminster College de l'Université de Cambridge. Photo : VNA

Londres, 18 février (VNA) - L'Association des intellectuels vietnamiens du Royaume-Uni et d'Irlande (VIS) vise à continuer de contribuer au développement des politiques stratégiques nationales et à la promotion de la coopération dans les domaines de la recherche, de la science et de la technologie entre le Vietnam et le Royaume-Uni, a déclaré son président, le professeur Nguyen Xuan Huan.Lors d'une réunion annuelle de l'Association à la School of Judge Business de l'Université britannique de Cambridge, le professeur Nguyen Xuan Huan a souligné que, avec ses membres enseignants, médecins et scientifiques au Royaume-Uni et en Irlande, la VIS peut conseiller le gouvernement du Vietnam. dans l'élaboration de politiques adaptées au contexte du pays, ainsi qu'aux tendances technologiques avancées dans le monde.S’orienter vers la Patrie avec le désir de contribuer à la cause de la construction et du développement nationaux est l'une des principales activités de l'Association, a-t-il partagé, ajoutant que l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni constitue un canal de communication direct et efficace pour ces connexions.En 2023, la VIS a contribué à promouvoir la collaboration en matière de formation entre le Vietnam et le Royaume-Uni grâce à un programme parrainé par le Conseil britannique, à travers lequel les enseignants du VIS guident directement les étudiants et encadrent près de 100 jeunes professeurs de 50 universités vietnamiennes dans le développement de compétences, telles que la publication internationale, les recherches et articles scientifiques; la création de groupes de recherche et la construction de laboratoires de qualité internationale, a-t-il rapporté.L'Association a également participé activement à des activités visant à renforcer la coopération stratégique entre le Vietnam et le Royaume-Uni, notamment en organisant un atelier sur l'innovation et l'éducation pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales (juin 2023).La VIS contribue non seulement aux activités de coopération bilatérale, mais constitue également un lieu de soutien et de mise en relation des intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et en Irlande afin de construire une communauté intellectuelle vietnamienne forte et unie dans les deux pays.À ce jour, l’Association compte 154 professeurs, professeurs associés, maîtres de conférences et étudiants de troisième cycle vietnamiens dans plus de 60 universités au Royaume-Uni et en Irlande.La cérémonie est une opportunité pour la communauté étudiante vietnamienne de Cambridge et les intellectuels vietnamiens du Royaume-Uni et d'Irlande de partager et de préserver les valeurs traditionnelles, et de promouvoir la beauté de la culture vietnamienne auprès des amis britanniques et internationaux.S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, a apprécié les contributions de la VIS à la Patrie ainsi qu'aux relations entre les deux pays.Le diplomate a exprimé le souhait que les membres de la VIS ainsi que les étudiants vietnam iens soient des ambassadeurs reliant la coopération éducative entre le Vietnam et le Royaume-Uni et avec l'Université de Cambridge. - VNA