Le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Duc Hai (droite)et le secrétaire général adjoint de l'Institut KAS, Gerhard Wahlers. Photo: quochoi.vn

Hanoï (VNA) - Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN) Nguyen Duc Hai a reçu, le 10 octobre à Hanoï, une délégation allemande, conduite par le secrétaire général adjoint de l' Institut Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Gerhard Wahlers, en visite de travail au Vietnam.Félicitant l'Institut KAS à l'occasion du 30e anniversaire de son fonctionnement au Vietnam, Nguyen Duc Hai a exprimé le souhait de promouvoir la coopération entre des commissions de l'AN vietnamienne et l'Institut KAS dans plusieurs domaines tels que la gestion budgétaire, la fiscalité, l’utilisation de factures électroniques, le commerce électronique, la lutte contre la fraude commerciale, la transformation numérique, la planification régionale et nationale...Appréciant les résultats de la coopération entre l'Allemagne, un certain nombre d'instituts de recherche en particulier, dont l'Institut KAS, et l'AN vietnamienne et ses commissions, Nguyen Duc Hai a proposé à l'Institut KAS d’aider la partie vietnamienne dans l’amélioration des capacités des membres des conseils populaires à tous les niveaux dans certains domaines spécifiques du travail législatif, de la gestion budgétaire ainsi que de partager des expériences en matière d'application de l'impôt minimum mondial, de raccourcissement du délai de règlement budgétaire...Nguyen Duc Hai a également proposé à l'Institut KAS d’étudier la possibilité de signer des accords de coopération avec la Commission des finances et du budget et la Commission de l’économie ainsi que de renforcer la coopération avec la Commission des sciences, technologies et de l'environnement de l'AN vietnamienne.De son côté, Gerhard Wahlers a déclaré que l'Institut KAS avait mené de nombreuses activités de coopération efficaces avec des Commissions de l'AN vietnamienne, notamment les Commissions des finances et du budget, de l’économie, des relations extérieures.Le secrétaire général adjoint de l'Institut KAS a estimé que des domaines suggérés par le vice-président de l'AN vietnamienne étaient des contenus où l'Institut KAS, avec 100 bureaux de représentation dans le monde, dispose d'une expérience concrète et de vastes données d'informations.L'Institut KAS souhaite travailler avec des Commissions de l'AN vietnamienne pour développer un plan de coopération plus efficace dans l’avenir, a-t-il souligné. -VNA