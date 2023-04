Des entreprises du Vietnam et du Guangxi signent des accords lors du colloque. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un colloque sur la coopération commerciale et l'import-export Vietnam - Guangxi (Chine) a eu lieu le 12 avril à Ho Chi Minh-Ville.



L’événement a été organisé par l’antenne au Guangxi du Conseil chinois pour la promotion du commerce international et le Centre de promotion de l’investissement et du commerce de Ho Chi Minh-Ville (ITPC).



Selon le vice-directeur de l’ITPC, Nguyen Tuan, la Chine est actuellement le 18e plus grand investisseur parmi 119 pays et territoires investissant à Ho Chi Minh-Ville. En mars 2023, la Chine comptait 473 projets d’investissement valides dans la mégapole du Sud, d’un montant total de plus de 267 millions de dollars.



Présentant les avantages et atouts de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Tuan a souligné que la mégapole du Sud représentait 22% du PIB national. Il a affirmé que le potentiel de coopération entre Ho Chi Minh-Ville et les localités chinoises, dont le Guangxi, demeurait vaste.



Les autorités municipales s'engagent à accompagner les entreprises tout au long du processus d'investissement et d'affaires, a-t-il déclaré.



De son côté, la vice-présidente de l’antenne au Guangxi du Conseil chinois pour la promotion du commerce international, Wu Juan, a indiqué que le Vietnam était le plus grand partenaire commercial du Guangxi, avec un commerce bilatéral de 29,3 milliards de dollars en 2022.



Lors du colloque, les deux parties ont signé plusieurs accords de coopération.-VNA