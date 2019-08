Spectacle artistique dans le cadre du programme de bourses d'études pour la culture et les arts de l'Indonésie (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Le 13 août, dans la ville indonésienne de Banyuwangi, un spectacle artistique s'est déroulé dans le cadre du programme de bourses d'études pour la culture et les arts (IACS) organisé par le ministère indonésien des Affaires étrangères.

Le spectacle intitulé "Indonesia Chanel 2019" a retracé les résultats du programme après trois mois où les participants ont étudié et vécu dans l'environnement culturel et artistique des régions du pays. Le spectacle de 70 minutes a représenté une grande variété de la diversité indonésienne: multiethnique et traditionnelle, multireligieuse et de croyance, multilingue.

Cette année, 72 jeunes de 40 pays, dont des pays de l'ASEAN, de l'ASEAN + 3, des pays membres du Dialogue du Pacifique Sud et de certains pays d'Europe, ont participé à ce programme. Le Vietnam y a envoyé trois représentants.

S'exprimant lors de la cérémonie, le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Masudi, a affirmé que l'art et la culture peuvent relier les gens sans distinction de religion, d'appartenance ethnique, de sexe, d'âge ou de contexte politique. Depuis le début de la mise en œuvre, cette initiative de bourses pour la culture et les arts a été conçue comme un pont d’amitié et de paix qui noue le présent et l’avenir.

Le ministre Marsudi a déclaré que l'IACS continuerait à être l'un des programmes de « diplomatie douce » de l’Indonésie avec le désir de créer des "amis de l’Indonésie", de présenter l'Indonésie à la communauté internationale et d'encourager les jeunes à jouer le rôle de construire une société mondiale pacifique et aimant la diversité. En trois mois, les jeunes ont vécu dans la communauté indonésienne dans six villes: Yogyakarta, Bali, Makassar, Padang, Kutai Kartanegara et Banyuwangi. Ils se sont familiarisés également avec la culture locale, les coutumes et l'art locaux, la langue indonésienne, et ont participé à un certain nombre de festivals culturels organisés par les autorités locales.

Le programme a été organisé pour la première fois en 2003, avec la participation des pays membres du Dialogue du Pacifique Sud (Australie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Timor-Leste et pays hôte indonésien). À ce jour, le programme a formé 920 étudiants de 77 pays. -VNA