Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Hanoi (VNA) - Le gouvernement a publié la Résolution 178/NQ-CP sur le Programme d'action du gouvernement, mettant en œuvre la conclusion n°49-KL/TW du 28 février 2023 du Politburo sur les orientations pour le développement du transport ferroviaire du Vietnam jusqu'en 2030, avec la vision vers 2045.Concernant le perfectionnement des politiques, de 2024 à 2026, le ministère des Communications et du Transport révisera et complétera la Loi de la voie ferroviaire et les documents juridiques connexes. Le ministère du Plan et de l'Investissement présidera à la modification de la Loi de l'investissement selon la méthode du partenariat public-privé pour attirer davantage des investisseurs.De 2023 à 2025, le ministère des Finances donnera la priorité à l’allocation budgétaire de l’État pour développer la science et la technologie ferroviaires. Le ministère de la Science et de la Technologie présidera à l'élaboration et à la promulgation de mécanismes visant à promouvoir la recherche, l'application et le transfert scientifique et technologique dans le secteur ferroviaire.Concernant la planification ferroviaire et des plans connexes, le ministère du Plan et de l'Investissement examinera et ajustera la planification régionale pour qu'elle soit cohérente avec la planification du réseau ferroviaire pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050. Les comités populaires des provinces et des villes présideront à la révision et à l'ajustement de la planification locale en synchronisation avec la planification du réseau ferroviaire pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme achèvera la planification du système touristique liée à la planification du réseau ferroviaire pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050.En ce qui concerne la mobilisation des ressources d’investissement dans le transport ferroviaire, de 2025 à 2045, le ministère du Plan et de l'Investissement donnera la priorité à l'allocation du budget de l'État annuel et à moyen terme pour la construction des infrastructures ferroviaires, notamment le chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud.De 2025 à 2045, le ministère des Finances augmentera l'allocation budgétaire de l'État pour l'entretien des infrastructures ferroviaires.De 2023 à 2045, le ministère des Transports appellera les secteurs économiques à participer aux activités ferroviaires et aux services de soutien aux transports...À l’heure actuelle, la longueur totale des chemins de fer dans le pays est de 2.440 km. La ligne à grande vitesse Nord-Sud aura une longueur de 1.545 km. -VNA