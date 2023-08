Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Le 10 août, à Hanoï, la banque Woori Vietnam et l'Association des Sud-coréens à Hanoï ont organisé le programme "Expériences des cultures mondiales pour les jeunes à cheval sur deux cultures/issus de couples mixtes".



L’événement a attiré 30 jeunes sud-coréens âgés de 13 à 25 ans. La délégation a découvert des aspects de la culture, de l'économie et de la finance vietnamiennes à travers des visites de la maison de l'Oncle Hô au Palais présidentiel, du siège de la banque Woori Vietnam, du Musée national d'histoire du Vietnam…



Park Jong Il, directeur général de la banque Woori Vietnam, a exprimé son espoir que les jeunes issus de couples mixtes formés par des parents vietnamien et sud-coréen deviendraient des talents mondiaux, jouant un rôle clé dans le renforcement des bonnes relations entre les deux pays.



Le programme de la banque Woori Vietnam et l'Association des Sud-coréens à Hanoï fait partie des activités du Fonds de bourses multiculturelles de la banque Woori. Créé en 2012, ce fonds soutient environ 500 étudiants chaque année, dont environ 60% sont des enfants de couples mixtes vietnamo-sud-coréens. -VNA