Hanoi, 11 août (VNA) - Un programme artistique intitulé “Fierté de la Patrie vietnamienne” a eu lieu samedi, 10 août, à Hanoi.

Le comité organisateur a remis des cadeaux à 10 Mères vietnamiennes héroïques. Photo: VOV

Organisé par la Voix du Vietnam et l’Église bouddhique du Vietnam, l’événement rentrait dans le cadre des célébrations de la fête bouddhiste Vu Lan, de la Révolution d’Août (19 août 1945), de la fête nationale (2 septembre 1945) et de la Journée des invalides de guerre et des héros morts pour la Patrie (27 juillet).

On notait la présence de Diêu Kre, chef adjoint de la Commission centrale de sensibilisation; de Nguyên Thuy Anh, présidente de la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale et de Nguyên Thê Ky, président de la Voix du Vietnam.

Cet événement avait pour but de valoriser la morale de la nation vietnamienne: "Quand on boit de l’eau, pense à sa source", vanter la Mère vietnamienne héroïque et reconnaître les sacrifices glorieux et les grandes contributions consentis par les compatriotes et soldats dans tout le pays pour l’indépendance, la liberté de la Patrie, le bonheur du peuple.

À cette occasion, le comité organisateur a remis des cadeaux à 10 Mères vietnamiennes héroïques. - VNA